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Когда ты мама 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Когда ты мама
Киноафиша Сериалы Когда ты мама Сезоны Сезон 1

Когда ты мама 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда ты мама»

В 1 сезоне сериала «Когда ты мама» супруги Лена и Евгений никак не могут стать родителями. Мать Жени, с которой он очень близок, постоянно жалуется на отсутствие внуков и вымещает недовольство на Марине. Наконец молодая пара решается на процедуру ЭКО. Однако у Марининой свекрови созрел другой план — рассорить сына с женой и сосватать его молодой здоровой Леночке. Правда, женщина даже не догадывается, что Лена уже ждет ребенка от другого мужчины. Он ушел от нее, и девушке тоже надо срочно отыскать себе супруга. В то время как Марина проходит медицинские обследования, Женя не теряет времени даром — план его матери срабатывает.

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Список серий 1-го сезона сериала «Когда ты мама» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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