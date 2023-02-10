В центре событий оказывается женщина, патологически не умеющая проигрывать мужчинам, а также мужчина, который патологически не способен уступить. Главные герои все глубже погружаются в борьбу друг с другом, вместе с тем черпая вдохновение в битве и исцеляясь своей воинственной любовью. Она - деловая и прагматичная женщина-юрист, которая никогда не относилась к свиданиям серьезно. Он, хоть и прослыл романтиком, на самом деле терпеть не может вступать в длительные отношения с противоположным полом...