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Постер к сериалу Люблю тебя ненавидеть
Постер к сериалу Люблю тебя ненавидеть
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Киноафиша Сериалы Люблю тебя ненавидеть

Люблю тебя ненавидеть (2023 - …)

Love to Hate You 12+
Год выпуска 2023
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается женщина, патологически не умеющая проигрывать мужчинам, а также мужчина, который патологически не способен уступить. Главные герои все глубже погружаются в борьбу друг с другом, вместе с тем черпая вдохновение в битве и исцеляясь своей воинственной любовью. Она - деловая и прагматичная женщина-юрист, которая никогда не относилась к свиданиям серьезно. Он, хоть и прослыл романтиком, на самом деле терпеть не может вступать в длительные отношения с противоположным полом...

Люблю тебя ненавидеть - трейлер
Люблю тебя ненавидеть
трейлер
В ролях
В ролях
Ок-бин Ким
Ок-бин Ким
Тео Ю
Тео Ю
Ким Джи-хун
Ко Вон-хи
Ли Джу-бин
Ким До-ён
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Люблю тебя ненавидеть»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 февраля 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 февраля 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 февраля 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 февраля 2023
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 февраля 2023
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Люблю тебя ненавидеть - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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