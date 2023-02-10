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Люблю тебя ненавидеть 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Люблю тебя ненавидеть
Киноафиша Сериалы Люблю тебя ненавидеть Сезоны Сезон 1

Love to Hate You 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Люблю тебя ненавидеть»

В 1 сезоне сериала «Люблю тебя ненавидеть» главные герои - мужчина и женщина - не испытывают ровным счетом никакого доверия к представителям противоположного пола. Они в равной степени - циничные одиночки, которые привыкли использовать окружающих людей для достижения собственных целей. Она занимается юриспруденцией, борется в зале суда на равных с мужчинами, а ко всякой романтической ерунде относится с большой долей скепсиса. Он на работе снискал славу романтика, но на самом деле с пренебрежением относится к амурным делам. Однако, как всем известно, от ненависти до любви один шаг...

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Люблю тебя ненавидеть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 февраля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 февраля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 февраля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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