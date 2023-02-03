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Убийство в Биг Хорне 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Убийство в Биг Хорне
Киноафиша Сериалы Убийство в Биг Хорне Сезоны Сезон 1

Murder in Big Horn
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийство в Биг Хорне»

В 1 сезоне сериала «Убийство в Биг Хорне» за последние десять лет загадочно исчезли множество молодых женщин и девочек из числа коренного населения округа Биг-Хорн в американском штате Монтана. Скорбящие семьи боятся худшего и требуют от правоохранительных органов реакции на происходящее, но их просьбами постоянно пренебрегают. Задержания по этим делам редки. В других штатах такие истории вызывают широкий общественный резонанс, но здесь отчаявшиеся семьи, их друзья и общественные деятели вынуждены сами взяться за расследование. Они готовы на все, чтобы пролить свет на оставшиеся без ответа тайны этой загадочной земли.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Убийство в Биг Хорне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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