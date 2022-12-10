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В свободном улете 2018 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала В свободном улете
Киноафиша Сериалы В свободном улете Сезоны Сезон 2

Random Acts of Flyness 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «В свободном улете»

Во 2 сезоне сериала «В свободном улете» продолжается оригинальная скетч-комедия Теренса Нэнса о жизни в современной Америке. В мире есть немало людей, которые всеми силами игнорируют незначительные проблемы, происходящие каждый день. Тем не менее эти сложности оказывают большое влияние на жизнь общества. Теренс Нэнс хочет продемонстрировать, как ведут себя простые американцы в трудных ситуациях и почему они реагируют так, а не иначе. Кроме того, его проект является метким высказыванием о медиасреде 21-го столетия. Авторы шоу хотят раскрыть глаза зрителей на множество вещей, о которых они даже не задумывались ранее.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала В свободном улете График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Первое измерение: Значение Вашего имени The First Dimension : The Meaning of Your Name
Сезон 2 Серия 1
10 декабря 2022
Второе измерение: Финна Хафта научит вас, Любители свиней The Second Dimension : XXXX FINNA HAFTA TEACH YOU SWINE LOVERS...
Сезон 2 Серия 2
10 декабря 2022
Третье измерение: Бог не подчиняется и другое применимо The Third Dimension : G/D Does Not Submit and Other Applicab
Сезон 2 Серия 3
17 декабря 2022
Четвертое измерение: Пространство-время / Тело-дух The Fourth Dimension : SpaceTime / BodySpirit
Сезон 2 Серия 4
17 декабря 2022
Пятое измерение: Притча о пирате и короле The Fifth Dimension : The Parable of the Pirate and the King
Сезон 2 Серия 5
24 декабря 2022
Шестое измерение: Все возможные временные рамки The Sixth Dimension : All Possibilities of Together & Apar
Сезон 2 Серия 6
24 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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