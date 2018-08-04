Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

В свободном улете 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В свободном улете
Киноафиша Сериалы В свободном улете Сезоны Сезон 1

Random Acts of Flyness 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «В свободном улете»

В 1 сезоне сериала «В свободном улете» Теренс Нэнс представляет свой новый проект до того, как его останавливают сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка. Он включает в себя фрагменты передачи «Все умирают!», которое транслируется по кабельному телевидению, рекламный ролик мази от «белых мыслей» и ток-шоу о сексе в сообществе чернокожих американцев. В следующем эпизоде в центре событий оказывается афроамериканец, который попадает в тюрьму. Семья обсуждает громкое дело о насилии со стороны полиции, а участников игрового шоу «Площади Хотепа» спрашивают, распространяется ли вторая поправка на чернокожих.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала В свободном улете График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Что вы думаете о воспитании черных детей свободными? What Are Your Thoughts Raising Free Black Children?
Сезон 1 Серия 1
4 августа 2018
Хук слева, хук справа Two Piece and a Biscuit
Сезон 1 Серия 2
11 августа 2018
Дробовики и волосы They Got Some S**t That'll Blow Out Our Back
Сезон 1 Серия 3
18 августа 2018
Снаружи, но в пределах досягаемости Items Outside the Shelter But Within Reach
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2018
Я пытался рассказать терапевту о своих снах I Tried to Tell My Therapist About My Dreams
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2018
Они не уйдут вместе со мной They Won't Go When I Go
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2018
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше