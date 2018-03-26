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Дзен-дневники Гарри Шендлинга 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дзен-дневники Гарри Шендлинга
Киноафиша Сериалы Дзен-дневники Гарри Шендлинга Сезоны Сезон 1

The Zen Diaries of Garry Shandling 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 2
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дзен-дневники Гарри Шендлинга»

В 1 сезоне сериала «Дзен-дневники Гарри Шендлинга» Джадд Апатоу представляет эмоциональный, состоящий из двух частей взгляд на жизнь, профессиональную деятельность и внутренние противоречия своего любимого наставника, известного стендап-комика и актера Гарри Шендлинга. Документальный проект во многом основан на личных дневниках героя. Четырехчасовой эпик позволит зрителям погрузиться в мир ныне покойного комедийного артиста. Проект включает в себя беседы с десятками популярных персон, отрывки из записей Шендлинга, уникальные архивные кадры, которые в совокупности складываются в его подробный портрет.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дзен-дневники Гарри Шендлинга» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part 1
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2018
Часть 2 Part 2
Сезон 1 Серия 2
27 марта 2018
График выхода всех сериалов
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