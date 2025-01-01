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Постер сериала Идеальная пара
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Идеальная пара, список сезонов

Идеальная пара 16+
Год выпуска 2001
Страна Россия
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал

Рейтинг сериала

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Список сезонов сериала «Идеальная пара»
Идеальная пара - Сезон 1 Сезон 1
10 эпизодов 12 марта 2001 - 29 марта 2001
 
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