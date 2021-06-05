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Утраченное обещание 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Утраченное обещание
Киноафиша Сериалы Утраченное обещание Сезоны Сезон 1

Yan Zhi Zhai 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Утраченное обещание»

Мир Цзянху — это враждующие кланы, искусство рукопашного боя, тайные техники и борьба за власть. Один из самых жестоких преступников Бойе Цзинсин не только уничтожил весь свой клан, но и убил своего учителя. Он единственный во всём мире обладает знанием Сутры Дневного Сердца, которую невозможно одолеть. Мастеру Цзян удалось поймать Бойе, который оказывается женщиной. Желая заполучить от преступницы её невероятные умения, он решает не убивать её, а заковать в металлический саркофаг. Спустя 11 лет Бойе сбегает и жаждет отомстить, но не мастеру, а его сыну.
 

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Список серий 1-го сезона сериала «Утраченное обещание» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 июня 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 июня 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 июня 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 июня 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 июня 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
6 июня 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 июня 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
12 июня 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 июня 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
13 июня 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
13 июня 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
14 июня 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 июня 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
19 июня 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
19 июня 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
20 июня 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
20 июня 2021
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
21 июня 2021
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
21 июня 2021
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
26 июня 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
26 июня 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
27 июня 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
27 июня 2021
График выхода всех сериалов
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