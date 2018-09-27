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Кардиохирурги 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кардиохирурги
Киноафиша Сериалы Кардиохирурги Сезоны Сезон 1

Hyungbuoegwa 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кардиохирурги»

В 1 сезоне сериала «Кардиохирурги» три хирурга работают в отделении торакальной хирургии корейской клиники Тэсан и ежедневно сталкиваются со множеством трудностей. Регулярно они спасают жизни людей, зачастую жертвуя правилам или личными жизнями. Пак Тхэ Су — молодой и перспективный доктор, который стал фигурантом скандального дела. Он рассчитывает достать сердце для своей матери, жизни которой угрожает смертельно опасное заболевание. Чхве Сук Хан — блистательный, но недооцененный хирург. И девушка по имени Юн Су Ен, чудом выскользнувшая из рук смерти, которая после этого решила заняться медициной. 

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кардиохирурги» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Врачи не всемогущие Doctors Aren't Almighty
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 2018
Я собираюсь спасти свою маму I'm Going to Save My Mom
Сезон 1 Серия 2
27 сентября 2018
Я хочу стать доктором I Want to Become a Doctor
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2018
Ты все еще врач You're Still a Doctor
Сезон 1 Серия 4
27 сентября 2018
Супер клей Super Glue
Сезон 1 Серия 5
3 октября 2018
Оно бьет! It’s Beating!
Сезон 1 Серия 6
3 октября 2018
Пока я рядом Not as Long as I’m Around
Сезон 1 Серия 7
4 октября 2018
Больница вкусно пахнет The Hospital Smells Great
Сезон 1 Серия 8
4 октября 2018
Хирургия ответов Surgery for Answers
Сезон 1 Серия 9
10 октября 2018
Вам нужно жить, чтобы увидеть, как умирает ваша дочь You Need to Live to Watch Your Daughter Die
Сезон 1 Серия 10
10 октября 2018
Трагическая авария A Tragic Car Accident
Сезон 1 Серия 11
11 октября 2018
Возможный донор A Possible Donor
Сезон 1 Серия 12
11 октября 2018
Что насчет моей мамы? What About My Mother?
Сезон 1 Серия 13
17 октября 2018
Первая пересадка сердца после травмы The First Trauma Heart Transplant
Сезон 1 Серия 14
17 октября 2018
Прощай, мама Goodbye Mother
Сезон 1 Серия 15
18 октября 2018
Полное восстановление A Full Recovery
Сезон 1 Серия 16
18 октября 2018
Вернитесь в университетскую больницу Тэсан Come Back to Taesan University Hospital
Сезон 1 Серия 17
24 октября 2018
Начинается живая процедура The Live Procedure Commences
Сезон 1 Серия 18
24 октября 2018
Я хочу вернуться в университетскую больницу Тэсан I Want to Return to Taesan Univeristy Hospital
Сезон 1 Серия 19
25 октября 2018
Каким доктором вы хотите стать? What Kind of a Doctor Do You Want to Become?
Сезон 1 Серия 20
25 октября 2018
Считай номер три Count Number Three
Сезон 1 Серия 21
31 октября 2018
Папа, я буду охранять университетскую больницу Тэсан Dad, I Will Keep Taesan University Hospital Safe
Сезон 1 Серия 22
31 октября 2018
Ты действительно доверяешь моему дяде? Do You Really Trust My Uncle?
Сезон 1 Серия 23
1 ноября 2018
Никто не может знать об этом No One Can Know About This
Сезон 1 Серия 24
1 ноября 2018
Смерть на столе Death on the Table
Сезон 1 Серия 25
7 ноября 2018
Сердце лучше быть готовым A Heart Better Be Ready
Сезон 1 Серия 26
7 ноября 2018
Ты ничего не знаешь You Don’t Know Everything
Сезон 1 Серия 27
8 ноября 2018
Мне нужно больше, чем твои слова I Need More Than Just Your Word
Сезон 1 Серия 28
8 ноября 2018
Больницы должны зарабатывать деньги Hospitals Need to Make Money
Сезон 1 Серия 29
14 ноября 2018
Новый конкурс New Competition
Сезон 1 Серия 30
14 ноября 2018
Это никогда не покидало Тэсана It Never Left Taesan
Сезон 1 Серия 31
15 ноября 2018
Кража сердца Stealing a Heart
Сезон 1 Серия 32
15 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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