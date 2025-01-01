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Постер сериала Кардиохирурги
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Кардиохирурги, список сезонов

Hyungbuoegwa 16+
Год выпуска 2018
Страна Южная Корея
Эпизод длится 35 минут
Телеканал SBS

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список сезонов сериала «Кардиохирурги»
Кардиохирурги - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
32 эпизода 27 сентября 2018 - 15 ноября 2018
 
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