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Кардиохирурги
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Кардиохирурги, список сезонов
Hyungbuoegwa
16+
Год выпуска
2018
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
35 минут
Телеканал
SBS
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Рейтинг сериала
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голосов
7.2
IMDb
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Список сезонов сериала «Кардиохирурги»
Сезон 1 / Season 1
32 эпизода
27 сентября 2018 - 15 ноября 2018
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667