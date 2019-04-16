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Доверься мне 2017 - 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Доверься мне
Киноафиша Сериалы Доверься мне Сезоны Сезон 2

Trust Me 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Доверься мне»

Во 2 сезоне сериала «Доверься мне» капрал Джейми Маккейна восстанавливается после травмы позвоночника, в результате которой он оказался парализован. Герой сталкивается с новыми испытаниями. Неожиданно рядом с ним начинают умирать пациенты в отделении. Джейми считает эти случаи подозрительными, но он не в состоянии двигаться. Однако собственное состояние не останавливает Джейми, который решает провести собственное расследование. Маккейн рискует всем, чтобы докопаться до правды. Он пытается найти кого-то, кто поможет ему разобраться в происходящем и кому можно довериться.

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Список серий 2-го сезона сериала «Доверься мне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
16 апреля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
23 апреля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
30 апреля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
7 мая 2019
График выхода всех сериалов
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