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Доверься мне 2017 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доверься мне
Киноафиша Сериалы Доверься мне Сезоны Сезон 1

Trust Me 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доверься мне»

В 1 сезоне сериала «Доверься мне» трудолюбивая медсестра по имени Кэт, которую уволили с работы, вынуждена пойти на решительные меры, чтобы продолжать заботиться о своей дочери. Кэт Хардейкр решает воспользоваться документами своей лучшей подруги, врача скорой помощи, чтобы устроиться на работу в неотложку. Там у Кэт начинается новая жизнь, но тени прошлого не дают главной героине забыть о том, что она – самозванка. Кэт влюбляется в Энди и задается вопросом, как ей удержать идеального мужчину, если она живет во лжи. Встреча с человеком из прошлого грозит разоблачением ее тайны. Кэт не может этого допустить.

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Список серий 1-го сезона сериала «Доверься мне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 августа 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 августа 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 августа 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 августа 2017
График выхода всех сериалов
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