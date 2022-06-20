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Время любить 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Время любить
Киноафиша Сериалы Время любить Сезоны Сезон 1

Sevmek Zamanı 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Время любить»

В 1 сезоне сериала «Время любить» молодая девушка по имени Фирузе садится на паром в попытках сбежать от своего несчастного и грустного прошлого. Ее родные погибли, а любимый человек предал, и ей остается надеяться лишь на чудо. Как ни странно, оно происходит. На пароме красавица знакомится с очаровательным, но чрезмерно загадочным мужчиной Кааном. Он похож на серьезного человека, явно хорошо зарабатывает, а главное – между ними пробегает искра с первого взгляда. Чем больше они общаются, тем сильнее погружаются в души друг друга и уже не могут расстаться. Но Каан страдает муками совести, ведь он врет любимой.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Время любить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 июля 2022
График выхода всех сериалов
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