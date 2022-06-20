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мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Киноафиша Сериалы Время любить

Время любить (2022 - 2022)

Sevmek Zamanı 16+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут
О чем сериал

В центре сюжета турецкого драматического сериала «Время любить» оказывается молодая девушка Фирузе, пережившая множество испытаний. Люди, которых она любила, всегда оставляли ее, но случайная встреча на пароме дает красавице надежду на счастье. В загадочном Каане она видит все, чего не хватало ей в жизни: нежность, страсть, поддержку и заботу. Однако Каан – вовсе не тот, за кого ему приходится себя выдавать. Мужчина знает, что если он назовет возлюбленной свое настоящее имя, то разрушит сразу несколько судеб.
 

 

В ролях
В ролях
Дениз Исин
Онур Озтюрк
Ильхан Шен
Серенай Акташ
Топрак Джан Адыгюзель
Нимет Ийигюн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Время любить - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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