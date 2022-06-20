В центре сюжета турецкого драматического сериала «Время любить» оказывается молодая девушка Фирузе, пережившая множество испытаний. Люди, которых она любила, всегда оставляли ее, но случайная встреча на пароме дает красавице надежду на счастье. В загадочном Каане она видит все, чего не хватало ей в жизни: нежность, страсть, поддержку и заботу. Однако Каан – вовсе не тот, за кого ему приходится себя выдавать. Мужчина знает, что если он назовет возлюбленной свое настоящее имя, то разрушит сразу несколько судеб.

