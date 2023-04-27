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Операция «Неман» 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Операция «Неман»
Киноафиша Сериалы Операция «Неман» Сезоны Сезон 1

Операция «Неман» 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 55 минут
О чем 1-й сезон сериала «Операция «Неман»»

В 1 сезоне сериала «Операция «Неман» действие разворачивается во времена Великой Отечественной войны. События происходят в Западной Белоруссии в августе 1944 года. Капитан Алехин руководит отрядом оперативников, главная задача которых заключается в поиске диверсионной команды под кодовым названием «Неман». Управляет диверсантами фашистский шпион Мищенко, который собирает разведданные о планируемом ударе советских войск. Алехин и его союзники отрабатывает множество версий, но всякий раз неуловимому Мищенко удается остаться незамеченным и оторваться от преследования.

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Операция «Неман»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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