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Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо
Киноафиша Сериалы Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо Сезоны Сезон 1

Unveiled: Surviving La Luz del Mundo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо»

В 1 сезоне сериала «Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо» представлена ужасная, но малоизвестная история систематического насилия в Ла Лус дель Мундо. Несколько десятков людей, большинство из которых были совсем молоды, стали жертвами садистского обращения со стороны лидеров религиозного культа. Руководители секты обещали последователям «спасение души», но вместо этого создали систему, где над сектантами постоянно издевались и унижали. Несмотря на то что в результате лидеры секты оказались на скамье подсудимых, средства массовой информации недостаточно осветили эту животрепещущую историю.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Тьма в свете мира Darkness in the Light of the World
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2022
Безусловный Unconditional
Сезон 1 Серия 2
6 декабря 2022
Борьба за справедливость A Fight for Justice
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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