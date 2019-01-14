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Больница Валье Норте 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Больница Валье Норте
Киноафиша Сериалы Больница Валье Норте Сезоны Сезон 1

Hospital Valle Norte 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Больница Валье Норте»

В 1 сезоне сериала «Больница Валье Норте» первоклассный хирург Паула Диас отправляется в элитную клинику «Валле Норте», чтобы стать заведующей хирургическим отделением. Данное назначение спровоцировало массу недовольства среди врачей, которые давно служат в госпитале. Пауле предстоит доказать сослуживцам, что это место она получила по праву. Женщина намерена преобразовать деятельность подразделения, но для этого ей нужно реализовать несколько непопулярных мер. Сотрудники не скрывают неодобрения, в особенности Эктор, известный врач, который надеялся занять кресло Паулы.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Больница Валье Норте» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Точка отсчета Tiempo Cero
Сезон 1 Серия 1
14 января 2019
Второй тайм Segundo Tiempo
Сезон 1 Серия 2
21 января 2019
Все мертвы Todos Muertos
Сезон 1 Серия 3
28 января 2019
Вечер пятницы Viernes Noche
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2019
Вспомни обо мне Recuérdame
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2019
Отцы и дети De Padres e Hijos
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2019
Жизнь и смерть La Vida y la Muerte
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2019
Призраки Fantasmas
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2019
Грязное белье Ropa Sucia
Сезон 1 Серия 9
11 марта 2019
Последняя песня La Última Canción
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2019
График выхода всех сериалов
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