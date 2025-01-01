Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Киноафиша
Сериалы
Больница Валье Норте
Сезоны
Больница Валье Норте, список сезонов
Hospital Valle Norte
16+
Год выпуска
2019
Страна
Испания
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
TVE
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Больница Валье Норте»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
14 января 2019 - 18 марта 2019
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667