Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Шесть летающих драконов 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Шесть летающих драконов
Киноафиша Сериалы Шесть летающих драконов Сезоны Сезон 1

Yungnyong-i Nareusya 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 50
Продолжительность сезона 50 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шесть летающих драконов»

В 1 сезоне сериала «Шесть летающих драконов» шесть амбициозных мужчин во времена правления династии Чосон решили побороться за престол. Это история об успехах и конфликтах нескольких реальных и вымышленных людей. Особое внимание уделяется молодому принцу Ли Банвону. Главному герою предстоит вступить в схватку с пятерыми братьями, чтобы получить желаемую власть. Путь к правлению оказывается тернистым и полным неожиданностей. Будущий властитель Тхэджоном, помощник правителя Тхэчжо, И Пан Вон и Чжон До Чон тоже намерены побороться за трон. Они не собираются уступать молодому принцу.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Шесть летающих драконов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 октября 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 ноября 2015
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
3 ноября 2015
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 ноября 2015
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 ноября 2015
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
17 ноября 2015
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
17 ноября 2015
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
23 ноября 2015
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
24 ноября 2015
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
30 ноября 2015
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
1 декабря 2015
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
7 декабря 2015
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
8 декабря 2015
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
14 декабря 2015
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
15 декабря 2015
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
21 декабря 2015
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
22 декабря 2015
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
28 декабря 2015
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
29 декабря 2015
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
4 января 2016
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
5 января 2016
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
11 января 2016
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
12 января 2016
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
18 января 2016
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
19 января 2016
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
25 января 2016
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
26 января 2016
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
1 февраля 2016
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
2 февраля 2016
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
8 февраля 2016
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
9 февраля 2016
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
15 февраля 2016
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
16 февраля 2016
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
22 февраля 2016
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
23 февраля 2016
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
29 февраля 2016
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
1 марта 2016
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
7 марта 2016
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
8 марта 2016
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
14 марта 2016
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
15 марта 2016
Серия 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
21 марта 2016
Серия 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
22 марта 2016
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше