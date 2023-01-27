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Короли Йоханнесбурга 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Короли Йоханнесбурга
Киноафиша Сериалы Короли Йоханнесбурга Сезоны Сезон 2

Kings of Jo'Burg 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Короли Йоханнесбурга»

Во 2 сезоне сериала «Короли Йоханнесбурга» после внезапного и необъяснимого исчезновения Саймона Масире его брату Мо приходится возложить все заботы на свои плечи. Теперь он не просто король Йоханнесбурга – он единственный король, к тому же не имеющий возможности обратиться к кому бы то ни было за советом. Вместе с мафиозным кланом и огромным подпольным бизнесом ему достается и семейное проклятие. Он мог доверять только брату, а теперь не может доверять никому, кроме себя самого. Даже его любимая невеста Фуми оказывается вовсе не тем человеком, за которого она себя выдавала. Семье придется приспособиться к новому укладу жизни.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Короли Йоханнесбурга График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
27 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
27 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
27 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
27 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
27 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
27 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
27 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
27 января 2023
График выхода всех сериалов
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