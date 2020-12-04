Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Короли Йоханнесбурга 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Короли Йоханнесбурга
Киноафиша Сериалы Короли Йоханнесбурга Сезоны Сезон 1

Kings of Jo'Burg 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Короли Йоханнесбурга»

В 1 сезоне сериала «Короли Йоханнесбурга» Мо и Саймон Масире – братья, имена которых известны каждому в Йоханнесбурге, ЮАР. Они – прямые наследники самого большого и влиятельного преступного клана, держащие в своих руках всю городскую мафию и подпольный бизнес. Но история семьи Масире уходит корнями в далекое и неприятное прошлое, от которого не помогут отделаться ни деньги, ни власть. Опасаясь семейного проклятия, братья с готовностью принимают удары судьбы. Но самым главным испытанием для них оказывается не отвоевать первенство и не покорить город, а сохранить взаимное доверие и родственные узы.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Короли Йоханнесбурга График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Отец Vader (Father)
Сезон 1 Серия 1
4 декабря 2020
Сторож брату моему My Brother's Keeper
Сезон 1 Серия 2
4 декабря 2020
Взлет и падение молодого принца Rise & Fall of the Young Prince
Сезон 1 Серия 3
4 декабря 2020
Баланс интересов Equilibrium
Сезон 1 Серия 4
4 декабря 2020
Мы братья We Are Brothers
Сезон 1 Серия 5
4 декабря 2020
Жертва The Sacrifice
Сезон 1 Серия 6
4 декабря 2020
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше