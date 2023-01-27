Во 2 сезоне сериала «Короли Йоханнесбурга» после внезапного и необъяснимого исчезновения Саймона Масире его брату Мо приходится возложить все заботы на свои плечи. Теперь он не просто король Йоханнесбурга – он единственный король, к тому же не имеющий возможности обратиться к кому бы то ни было за советом. Вместе с мафиозным кланом и огромным подпольным бизнесом ему достается и семейное проклятие. Он мог доверять только брату, а теперь не может доверять никому, кроме себя самого. Даже его любимая невеста Фуми оказывается вовсе не тем человеком, за которого она себя выдавала. Семье придется приспособиться к новому укладу жизни.