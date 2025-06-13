Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Короли Йоханнесбурга 2020 - 2025, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Короли Йоханнесбурга
Сезоны
Сезон 3
Kings of Jo'Burg
18+
Премьера сезона
13 июня 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
7
Продолжительность сезона
5 часов 1 минута
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.3
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Короли Йоханнесбурга
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Casualties Of War
Сезон 3
Серия 1
13 июня 2025
Trojan Horse
Сезон 3
Серия 2
13 июня 2025
Desperate Measures
Сезон 3
Серия 3
13 июня 2025
Long Way From Home
Сезон 3
Серия 4
13 июня 2025
No Retreat, No Surrender
Сезон 3
Серия 5
13 июня 2025
Return Of The King
Сезон 3
Серия 6
13 июня 2025
Blood For Blood
Сезон 3
Серия 7
13 июня 2025
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667