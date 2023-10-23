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Сила принцесс 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Сила принцесс
Киноафиша Сериалы Сила принцесс Сезоны Сезон 2

Princess Power
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сила принцесс»

Во 2-м сезоне сериала «Сила принцесс» продолжается история о лучших подругах по имени Кира Киви, Беатрис Черника, Рита Малина и Пенни Ананас. Они обитают в крупных Фруктовых королевствах волшебного мира и по праву считаются самыми очаровательными принцессами. Однако на самом деле каждая из героинь обладает недюжинной силой. К ним за содействием часто приходят их подданные – обитатели Фруктовых королевств. Если где-то происходит что-то ужасное, юные девочки всегда готовы отправиться на помощь. Каждая из них обладает достаточным количеством сил, но только вчетвером их нельзя одолеть.

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Список серий сериала Сила принцесс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Принцессы и снежный переполох во Фруктовии The Princesses and the Frosty Fruitdom Fiasco
Сезон 2 Серия 1
23 октября 2023
Терпенье и труд принцессу создадут Practice Makes Princess
Сезон 2 Серия 2
23 октября 2023
Фермерский рынок принцессы Princess Farmers' Market
Сезон 2 Серия 3
23 октября 2023
Новая соседка принцесс The Princesses Get a Roommate
Сезон 2 Серия 4
23 октября 2023
Речь принцессы The Princess' Speech
Сезон 2 Серия 5
23 октября 2023
Ящик принцессы для предложений Princess Suggestion Box
Сезон 2 Серия 6
23 октября 2023
Потерянная принцесса The Missing Princess
Сезон 2 Серия 7
23 октября 2023
Ночная вечеринка принцессы Princess All-Nighter
Сезон 2 Серия 8
23 октября 2023
Научные опыты принцессы Little Shop of Princess Horrors
Сезон 2 Серия 9
23 октября 2023
Вечеринка-сюрприз для принцессы Princess Surprise Party
Сезон 2 Серия 10
23 октября 2023
Принцессы в поисках сокровищ I Dig Being a Princess
Сезон 2 Серия 11
23 октября 2023
Случай с короной The Princess Crown Cover Up
Сезон 2 Серия 12
23 октября 2023
Принцесса-наездница Princess Processional Professional
Сезон 2 Серия 13
23 октября 2023
Как стать принцессой How to Be a Princess
Сезон 2 Серия 14
23 октября 2023
Разлука с принцессой Princess Bon Voyage
Сезон 2 Серия 15
23 октября 2023
Идеальный приём от принцесс The Perfect Princess Welcome
Сезон 2 Серия 16
23 октября 2023
Путешествие Фусси и мистера Плюша Fussy and Scrumples' Princess Adventure
Сезон 2 Серия 17
23 октября 2023
Проблемы с благотворительностью Princess Donation Distress
Сезон 2 Серия 18
23 октября 2023
Бизибутс и четыре принцессы Busyboots and the Four Princesses
Сезон 2 Серия 19
23 октября 2023
Чумовая пятница принцесс Princess Freaky Fruit-Day
Сезон 2 Серия 20
23 октября 2023
График выхода всех сериалов
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