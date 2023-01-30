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Сила принцесс 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сила принцесс
Киноафиша Сериалы Сила принцесс Сезоны Сезон 1

Princess Power
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 14
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сила принцесс»

В 1 сезоне сериала «Сила принцесс» события разворачиваются в волшебном Фруктовом мире, где существуют четыре крупных королевства. В них правят юные принцессы и лучшие подружки: Кира Киви, Беатрис Черника, Рита Малина и Пенни Ананас. У каждой из девочек есть своя особая магическая сила, которая помогает им защищать свои страны и подданных от опасностей. Но взгляды подруг на управление миром не всегда сходятся. Порой принцессы ссорятся, не догадываясь, что этим они делают себя слабее. Главное, что предстоит понять молодым правительницам, – это то, что их истинная сила и власть заключается в дружбе и согласии.

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Список серий сериала Сила принцесс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Неукротимые принцессы Unstoppable Unpoppable Princesses
Сезон 1 Серия 1
30 января 2023
Вечеринка принцесс в саду Princesses Garden Party
Сезон 1 Серия 2
30 января 2023
История о ките принцесс Princesses Garden Party
Сезон 1 Серия 3
30 января 2023
Творческая студия принцесс Princess Creation Station
Сезон 1 Серия 4
30 января 2023
С днём рождения, Фасси Happy Princess Birthday Fussy
Сезон 1 Серия 5
30 января 2023
Принцессы без света Princess Lights Out
Сезон 1 Серия 6
30 января 2023
Падающие звезды принцесс Princess Shooting Stars
Сезон 1 Серия 7
30 января 2023
Королевский портрет принцесс Princess Royal Portrait
Сезон 1 Серия 8
30 января 2023
Проблема с папой принцессы A Princess Dad-Dilemma
Сезон 1 Серия 9
30 января 2023
Большой праздник пунша The Great Princess Punchbowl Feastival
Сезон 1 Серия 10
30 января 2023
Веселье на солнце Princess Fun in the Sun
Сезон 1 Серия 11
30 января 2023
Принцессы и пчелы The Princesses and the Bees
Сезон 1 Серия 12
30 января 2023
Зрелищный футбол принцесс Princess Football Spectacular
Сезон 1 Серия 13
30 января 2023
Принц среди принцесс A Prince in the Princess Pack
Сезон 1 Серия 14
30 января 2023
График выхода всех сериалов
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