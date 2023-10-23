Princess Power 2023, season 2

Season premiere 23 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 5 hours 0 minute
"Princess Power" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Сила принцесс» продолжается история о лучших подругах по имени Кира Киви, Беатрис Черника, Рита Малина и Пенни Ананас. Они обитают в крупных Фруктовых королевствах волшебного мира и по праву считаются самыми очаровательными принцессами. Однако на самом деле каждая из героинь обладает недюжинной силой. К ним за содействием часто приходят их подданные – обитатели Фруктовых королевств. Если где-то происходит что-то ужасное, юные девочки всегда готовы отправиться на помощь. Каждая из них обладает достаточным количеством сил, но только вчетвером их нельзя одолеть.

Series rating

4.4
Rate 13 votes
4.6 IMDb

Princess Power List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Princesses and the Frosty Fruitdom Fiasco
Season 2 Episode 1
23 October 2023
Practice Makes Princess
Season 2 Episode 2
23 October 2023
Princess Farmers' Market
Season 2 Episode 3
23 October 2023
The Princesses Get a Roommate
Season 2 Episode 4
23 October 2023
The Princess' Speech
Season 2 Episode 5
23 October 2023
Princess Suggestion Box
Season 2 Episode 6
23 October 2023
The Missing Princess
Season 2 Episode 7
23 October 2023
Princess All-Nighter
Season 2 Episode 8
23 October 2023
Little Shop of Princess Horrors
Season 2 Episode 9
23 October 2023
Princess Surprise Party
Season 2 Episode 10
23 October 2023
I Dig Being a Princess
Season 2 Episode 11
23 October 2023
The Princess Crown Cover Up
Season 2 Episode 12
23 October 2023
Princess Processional Professional
Season 2 Episode 13
23 October 2023
How to Be a Princess
Season 2 Episode 14
23 October 2023
Princess Bon Voyage
Season 2 Episode 15
23 October 2023
The Perfect Princess Welcome
Season 2 Episode 16
23 October 2023
Fussy and Scrumples' Princess Adventure
Season 2 Episode 17
23 October 2023
Princess Donation Distress
Season 2 Episode 18
23 October 2023
Busyboots and the Four Princesses
Season 2 Episode 19
23 October 2023
Princess Freaky Fruit-Day
Season 2 Episode 20
23 October 2023
