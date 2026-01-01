Постеры сериала «Сила принцесс»

Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ

Японский массаж делают «наждачкой»: 10 минут боли и страданий, но на выходе кожа как у младенца

Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано

Чужие деньги считать неприлично, но в этом тесте можно: угадайте гонорары 7 актеров за культовые фильмы СССР

5 криминальных боевиков, которые поклонники детективов проглатывают за один вечер: не хуже «Первого отдела» и «Невского»

«Утром — деньги, вечером — стулья», а сейчас — тест: сможете угадать профессии героев из 6 советских фильмов?

Хоррор за $1 000 000 оказался круче «Оно 2» и «Изгоняющего дьявола» — новичок с двух ног влетел в топ-5 самых кассовых ужастиков

«Первый отдел» — безоговорочный хит НТВ, но именно он «похоронил» «Невский-8»: еще и Васильев не рвется возвращаться

«Жду больше мокрухи в 4 сезоне»: после финала «Инспектора Гаврилова» одни требуют продолжения, другие просят вовремя остановиться

Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя