В 1 сезоне сериала «Сила принцесс» события разворачиваются в волшебном Фруктовом мире, где существуют четыре крупных королевства. В них правят юные принцессы и лучшие подружки: Кира Киви, Беатрис Черника, Рита Малина и Пенни Ананас. У каждой из девочек есть своя особая магическая сила, которая помогает им защищать свои страны и подданных от опасностей. Но взгляды подруг на управление миром не всегда сходятся. Порой принцессы ссорятся, не догадываясь, что этим они делают себя слабее. Главное, что предстоит понять молодым правительницам, – это то, что их истинная сила и власть заключается в дружбе и согласии.