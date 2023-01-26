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Северная Мафия 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Северная Мафия
Киноафиша Сериалы Северная Мафия Сезоны Сезон 1

Poromafia
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Северная Мафия»

В 1 сезоне сериала «Северная Мафия» действие происходит в норвежской провинции, где в отдаленной лесной деревне базируется влиятельный криминальный клан Нелиханка. Несколько последних лет дела семьи ведет матриарх Брита – опасная преступница, держащая в страхе всю округу. Но рак постепенно забирает ее силы, и перед смертью женщина оставляет своим наследникам неформальное завещание, изложенной в четырех письмах – по конверту каждому из родных. Но супруг и младший сын женщины не хотят делить ни с кем свою преступную империю. Когда из тюрьмы возвращается старший наследник Самели, они ополчаются против него, несмотря на родную кровь.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Северная Мафия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Похороны Hautajaiset
Сезон 1 Серия 1
26 января 2023
Раздел наследства Perinnönjako
Сезон 1 Серия 2
26 января 2023
Долг Velka
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2023
Контрабанда Salakuljetus
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2023
Кэш Kätkö
Сезон 1 Серия 5
16 февраля 2023
Атака Hyökkäys
Сезон 1 Серия 6
23 февраля 2023
Кто убил Вилле Пойккипаа? Kuka tappoi Ville Poikkipään?
Сезон 1 Серия 7
2 марта 2023
Расходы Kosto
Сезон 1 Серия 8
9 марта 2023
График выхода всех сериалов
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