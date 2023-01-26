Сериал «Поромафия» – это норвежская криминальная драма о преступном клане из глухого северного поселения. Брита Нелиханка, много лет нагонявшая ужас на всю округу, наконец уходит на тот свет, оставив письма для всех своих наследников. Когда из тюрьмы возвращается ее любимый старший сын Самели и не находит своей части завещания, он понимает, что ему придется воевать за власть с собственными отцом Роуку и братом Питом. Он связывается со старым другом Стагге и начинает создавать свою собственную банду.