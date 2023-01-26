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Киноафиша Сериалы Поромафия

Поромафия (2023 - …)

Poromafia
Год выпуска 2023
Страна Финляндия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал C More Finland
Продолжительность сериала 5 часов 20 минут
О чем сериал

Сериал «Поромафия» – это норвежская криминальная драма о преступном клане из глухого северного поселения. Брита Нелиханка, много лет нагонявшая ужас на всю округу, наконец уходит на тот свет, оставив письма для всех своих наследников. Когда из тюрьмы возвращается ее любимый старший сын Самели и не находит своей части завещания, он понимает, что ему придется воевать за власть с собственными отцом Роуку и братом Питом. Он связывается со старым другом Стагге и начинает создавать свою собственную банду.

В ролях
В ролях
Самули Эдельманн
Пааво Вестерберг
Рюн Темт
Микаэл Персбрандт
Аннамайя Туокко
Олави Уусивирта
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Поромафия»
Похороны / Hautajaiset
Сезон 1 Серия 1
26 января 2023
Раздел наследства / Perinnönjako
Сезон 1 Серия 2
26 января 2023
Velka
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2023
Salakuljetus
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2023
Kätkö
Сезон 1 Серия 5
16 февраля 2023
Hyökkäys
Сезон 1 Серия 6
23 февраля 2023
Kuka tappoi Ville Poikkipään?
Сезон 1 Серия 7
2 марта 2023
Kosto
Сезон 1 Серия 8
9 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Поромафия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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