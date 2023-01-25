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Пожар в клубе Kiss 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пожар в клубе Kiss
Киноафиша Сериалы Пожар в клубе Kiss Сезоны Сезон 1

Todo Dia a Mesma Noite 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пожар в клубе Kiss»

В 1 сезоне сериала «Пожар в клубе Kiss» события разворачиваются в Санта-Марии. Группа подростков отправляется на вечеринку в популярный ночной клуб Kiss, чтобы весело провести время, выпить и потанцевать. Среди них есть несовершеннолетние, сбежавшие на танцы без разрешения родителей. Но тот вечер оказывается роковым. Пока молодежь развлекается и наслаждается оглушительной музыкой, в одном из подсобных помещений клуба начинается пожар. Персонал не успевает вовремя среагировать на чрезвычайную ситуацию, и весь танцпол оказывается в ловушке. Родителям 242 погибших молодых людей остается лишь скорбеть и искать виноватых.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пожар в клубе Kiss» График выхода всех сериалов
Сезон 1
В ту ночь That Night
Сезон 1 Серия 1
25 января 2023
Траур Mourning
Сезон 1 Серия 2
25 января 2023
Вина Blame
Сезон 1 Серия 3
25 января 2023
Процесс Process
Сезон 1 Серия 4
25 января 2023
Бесконечный Neverending
Сезон 1 Серия 5
25 января 2023
График выхода всех сериалов
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