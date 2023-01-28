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Кстати, о бабочках 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кстати, о бабочках
Киноафиша Сериалы Кстати, о бабочках Сезоны Сезон 1

Кстати, о бабочках 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кстати, о бабочках»

В 1 сезоне сериала «Кстати, о бабочках» аспирантка столичного психфака Анастасия Грачева предлагает научному совету уникальную разработку. Она уверяет, что изобрела приложение, которое может «сгенерировать» настоящую любовь. Нужно лишь выбрать достойного с точки зрения разума кандидата и настроиться на него – остальное сделает алгоритм. Если эксперимент Насти пройдет успешно, то человечество будет раз и навсегда избавлено от мук неуместной и неразделенной любви. Факультет предлагает ей испытать программу на себе, а в качестве подопытного ей выделяют молодого зоопсихолога Артема Маслова. Они должны полюбить друг друга.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кстати, о бабочках» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 января 2023
График выхода всех сериалов
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