Сериал «Кстати, о бабочках» – это российская мелодрама о молодой ученой Анастасии Грачевой, мечтающей изобрести «формулу любви». Настя – аспирантка психологического факультета, которая уверена, что сердце можно подчинить разуму, а так называемую любовь – создать с помощью отработанного научного алгоритма. Она вызывается провести эксперимент на себе и предлагает едва знакомому мужчине Артему Маслову вместе испытать ее методику. Если им удастся влюбиться, человечество будет избавлено от мук неразделенного чувства.