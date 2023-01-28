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Киноафиша Сериалы Кстати, о бабочках

Кстати, о бабочках (2023 - …)

Кстати, о бабочках 12+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Кстати, о бабочках» – это российская мелодрама о молодой ученой Анастасии Грачевой, мечтающей изобрести «формулу любви». Настя – аспирантка психологического факультета, которая уверена, что сердце можно подчинить разуму, а так называемую любовь – создать с помощью отработанного научного алгоритма. Она вызывается провести эксперимент на себе и предлагает едва знакомому мужчине Артему Маслову вместе испытать ее методику. Если им удастся влюбиться, человечество будет избавлено от мук неразделенного чувства.

В ролях
В ролях
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Михаил Кремер
Михаил Кремер
Пелагея Невзорова
Пелагея Невзорова
Дарья Фекленко
Дарья Фекленко
Антон Никушин
Антон Никушин
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Кстати, о бабочках»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 января 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Кстати, о бабочках - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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