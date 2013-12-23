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Ключи от прошлого 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ключи от прошлого
Киноафиша Сериалы Ключи от прошлого Сезоны Сезон 1

Ключи от прошлого 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ключи от прошлого»

В 1 сезоне сериала «Ключи от прошлого» 25-летняя Алиса приезжает из провинции в большой город. Судьба сводит ее с солидным предпринимателем Куликовым. Мужчина красиво ухаживает за Алисой, и девушка быстро сдается. Она считает, что судьба преподнесла ей невероятный подарок, чувствует себя счастливой и торопится под венец. Но в браке жизнь Алисы меняется. Вскоре выясняется, что в прошлом Куликова скрывается огромное количество секретов, да и некоторые части его настоящего покрыты завесой тайны. Алисе предстоит пройти тяжелый путь, чтобы найти ключи к этим тайнам и открыть свое сердце к подлинной любви.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ключи от прошлого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 декабря 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 декабря 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 декабря 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 декабря 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 декабря 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 декабря 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 декабря 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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