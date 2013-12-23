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Киноафиша Сериалы Ключи от прошлого

Ключи от прошлого (2013 - 2013)

Ключи от прошлого 12+
Год выпуска 2013
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается 25-летняя девушка по имени Алиса, в которую влюбляется влиятельный и богатый предприниматель Куликов. Мужчина добивается расположения Алисы, и девушка выходит за него замуж, будучи уверенной, что ей необычайно повезло. Но семейная жизнь быстро оборачивается настоящим кошмаром. Оказалось, у Куликова в прошлом немало секретов, и теперь жизни Алисы грозит опасность. Главной героине предстоит пройти через множество испытаний, чтобы наладить свою жизнь и встретить настоящую любовь.

В ролях
В ролях
Алексей Анищенко
Алексей Анищенко
Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
Ирина Бякова
Ирина Бякова
Евгения Осипова
Евгения Осипова
Егор Тимцуник
Евгений Кушпель
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ключи от прошлого - Сезон 1 Сезон 1
2013, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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