В центре событий оказывается 25-летняя девушка по имени Алиса, в которую влюбляется влиятельный и богатый предприниматель Куликов. Мужчина добивается расположения Алисы, и девушка выходит за него замуж, будучи уверенной, что ей необычайно повезло. Но семейная жизнь быстро оборачивается настоящим кошмаром. Оказалось, у Куликова в прошлом немало секретов, и теперь жизни Алисы грозит опасность. Главной героине предстоит пройти через множество испытаний, чтобы наладить свою жизнь и встретить настоящую любовь.