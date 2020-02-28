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Слепой поворот 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Слепой поворот
Киноафиша Сериалы Слепой поворот Сезоны Сезон 1

Слепой поворот 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Слепой поворот»

В 1 сезоне сериала «Слепой поворот» каскадерша Алиса после гибели супруга хочет продолжить семейное дело. Также она собирается провести собственное расследование и выяснить истинные обстоятельства гибели своего мужа. Спортивная красавица стремится доказать всему миру, что она справится с любыми трудностями самостоятельно. Однако под маской самоуверенности скрывается хрупкость и стремление обрести опору в крепком мужском плече. Подставить его хотят сразу два ухажера Алисы – приятель ее супруга Гена и клиент Леша. Алисе предстоит принять непростое решение, которое изменит всю ее дальнейшую жизнь.

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Список серий 1-го сезона сериала «Слепой поворот» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 февраля 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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