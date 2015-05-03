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Истина в вине 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Истина в вине
Киноафиша Сериалы Истина в вине Сезоны Сезон 1

Истина в вине 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Истина в вине»

В 1 сезоне сериала «Истина в вине» Вика посвятила всю себя работе, отказавшись от семейных ценностей и душевной близости. По мнению девушки, в этом мире есть место только договорным отношениям между людьми, а купить и продать можно все что угодно. Все меняется, что карьера Виктории рушится. Ей приходится вернуться в семейную усадьбу, которую после смерти оставил ей дедушка. Он всю жизнь занимался виноделием. В провинции Виктория находит любимое дело и встречает человека, которого полюбил всем сердцем. В детстве они дружили, но после судьба надолго развела их. Вдвоем герои вступают в борьбу за землю, на которую положили глаз рейдеры...

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Список серий 1-го сезона сериала «Истина в вине» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 мая 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 мая 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2015
График выхода всех сериалов
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