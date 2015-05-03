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Киноафиша Сериалы Истина в вине

Истина в вине (2015 - 2015)

Истина в вине 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Жизнь топ-менеджера Вики – это постоянная борьба за успех. В ее мире нет места для семьи и душевного тепла, и Вика этим вполне довольна. Она уверена, что все можно купить, дело только в цене. Но однажды, лишившись всего, ей приходится вернуться в фамильное поместье, которое она получила в наследство от дедушки-винодела. Вика попадает в незнакомый ей мир, частью которого она когда-то являлась. Вместе с родной землей Вика находит любимое дело и встречает любовь – парня, с которым дружила в детстве...

В ролях
В ролях
Данила Якушев
Данила Якушев
Яна Шивкова
Яна Шивкова
Никита Зверев
Евгений Кушпель
Игорь Кулачко
Олег Метелев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Истина в вине - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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