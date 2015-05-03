Жизнь топ-менеджера Вики – это постоянная борьба за успех. В ее мире нет места для семьи и душевного тепла, и Вика этим вполне довольна. Она уверена, что все можно купить, дело только в цене. Но однажды, лишившись всего, ей приходится вернуться в фамильное поместье, которое она получила в наследство от дедушки-винодела. Вика попадает в незнакомый ей мир, частью которого она когда-то являлась. Вместе с родной землей Вика находит любимое дело и встречает любовь – парня, с которым дружила в детстве...