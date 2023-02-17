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Hello Tomorrow! 2023, season 1

Hello Tomorrow! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hello Tomorrow! Seasons Season 1
Hello Tomorrow! 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 50 minutes
"Hello Tomorrow!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Здравствуй, будущее!» в центре сюжета оказываются странствующие коммивояжеры, предлагающие людям арендовать недвижимость на Луне по принципу таймшеринга. Но никого не удивляет такая необычная услуга, ведь события разворачиваются в альтернативном ретро-будущем. В этом мире история пошла другим путем, сохранив больше культурной идентичности каждого государства. В Америке все еще царит патриархат: женщины носят изящные шляпки и занимаются домашним хозяйством, а мужчины двигают прогресс. Экология не страдает, зато улицы полнятся реактивными ранцами, дронами для выгула собак и роботами-дворниками.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.3 IMDb

Hello Tomorrow! List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Your Brighter Tomorrow, Today
Season 1 Episode 1
17 February 2023
Great Salesmen Make Their Own Turf
Season 1 Episode 2
17 February 2023
A Traveling Salesman Travels
Season 1 Episode 3
17 February 2023
Forms, Appropriately Filled and Filed
Season 1 Episode 4
24 February 2023
From the Desk of Stanley Jenkins
Season 1 Episode 5
3 March 2023
The Numbers Behind the Numbers
Season 1 Episode 6
10 March 2023
Another Day, Another Apocalypse
Season 1 Episode 7
17 March 2023
The Gargon Mothership
Season 1 Episode 8
24 March 2023
Certain Forces Once Unleashed
Season 1 Episode 9
31 March 2023
What Could Be Better?
Season 1 Episode 10
7 April 2023
TV series release schedule
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