В 1 сезоне сериала «Здравствуй, будущее!» в центре сюжета оказываются странствующие коммивояжеры, предлагающие людям арендовать недвижимость на Луне по принципу таймшеринга. Но никого не удивляет такая необычная услуга, ведь события разворачиваются в альтернативном ретро-будущем. В этом мире история пошла другим путем, сохранив больше культурной идентичности каждого государства. В Америке все еще царит патриархат: женщины носят изящные шляпки и занимаются домашним хозяйством, а мужчины двигают прогресс. Экология не страдает, зато улицы полнятся реактивными ранцами, дронами для выгула собак и роботами-дворниками.