В 1 сезоне сериала Unruly события разворачиваются в конце XIX века. Шестнадцатилетний чернокожий юноша по имени Джек Артур Джонсон впервые выходит на боксерский ринг. Он начинает с любительских, попуподпольных боев, ведь у афроамериканца в те времена нет ни единого шанса достигнуть реальных успехов в профессиональном спорте. Но данные и навыки героя так поражают публику, что его берут в серьезную взрослую лигу. При среднем для своей расы росте в 186,5 см парень весит 88 кг, а грацию кошки он сочетает с силой медведя. Джонсону удается первому в истории стать чернокожим чемпионом в супертяжелом весе.