Сериал Unruly рассказывает о жизни и карьере первого в истории чернокожего чемпиона по боксу в супертяжелом весе. Джек Артур Джонсон начал участвовать в боях, когда ему было всего 16 лет. Уже тогда он весил 88 кг при росте в 186,5 см. Белые болельщики прозвали его «Гигантом из Галвестона», а афроамериканцы – «Маленьким Артурчиком». Путь профессионального боксера по тем временам был заказан чернокожему спортсмену, однако Джонсон выступил против системы и стал символом сопротивления для всех афроамериканцев.