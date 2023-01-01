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Киноафиша Сериалы Unruly

Unruly ( - …)

Unruly
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал HBO
О чем сериал

Сериал Unruly рассказывает о жизни и карьере первого в истории чернокожего чемпиона по боксу в супертяжелом весе. Джек Артур Джонсон начал участвовать в боях, когда ему было всего 16 лет. Уже тогда он весил 88 кг при росте в 186,5 см. Белые болельщики прозвали его «Гигантом из Галвестона», а афроамериканцы – «Маленьким Артурчиком». Путь профессионального боксера по тем временам был заказан чернокожему спортсмену, однако Джонсон выступил против системы и стал символом сопротивления для всех афроамериканцев.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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