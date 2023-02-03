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Милый Эдвард 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Милый Эдвард
Киноафиша Сериалы Милый Эдвард Сезоны Сезон 1

Dear Edward
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Милый Эдвард»

В 1 сезоне сериала «Милый Эдвард» самолет крупной коммерческой авиакомпании попадает в авиакатастрофу. Трагедия уносит множество жизней. Спасшиеся пассажиры по праву могут считать себя счастливчиками. Но как поверить в счастье двенадцатилетнему ребенку, нежданно-негаданно оставшемуся без родителей? Юный Эдвард Адлер был на борту вместе со своей семьей, но из этой семьи выжил он один. Оказавшись в безопасности, мальчик оказывается на попечении родственников и начинает посещать группу психологической помощи вместе с товарищами по несчастью. Другие выжившие заменяют ему самых близких людей, ведь лишь они понимают его чувства.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Милый Эдвард График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2023
Еда Food
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2023
Вещи Stuff
Сезон 1 Серия 3
3 февраля 2023
Кокон Chrysalis
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2023
Изгой Haunted
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2023
Правда Truth
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 2023
Фольклор Folklore
Сезон 1 Серия 7
3 марта 2023
Музыка Music
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2023
Бумага побеждает Paper Covers Rock
Сезон 1 Серия 9
17 марта 2023
Бункер Shelter
Сезон 1 Серия 10
24 марта 2023
График выхода всех сериалов
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