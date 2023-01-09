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Команда генерала 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Команда генерала
Киноафиша Сериалы Команда генерала Сезоны Сезон 1

Il nostro generale 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Команда генерала»

В 1-м сезоне сериала «Команда генерала» события разворачиваются в 1974 году. Высокопоставленный итальянский генерал Карло Альберто Далла Кьеза является начальником военизированной полиции карабинеров. Он создает особое подразделение, состоящее из молодых самоотверженных офицеров, которые призваны сражаться с буйствующими террористами из группировки «Красные бригады». Преступники совершили похищение премьер-министра Италии Альдо Моро и впоследствии убили его. Как террористы, так и полицейские – молоды. Они представляют две разные группы, которые волею судьбы оказались по разные стороны истории.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Команда генерала» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 января 2023
График выхода всех сериалов
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