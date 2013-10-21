Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Она не могла иначе 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Она не могла иначе
Киноафиша Сериалы Она не могла иначе Сезоны Сезон 1

Она не могла иначе 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Она не могла иначе»

В 1 сезоне сериала «Она не могла иначе» молодая певица Алевтина Толкачева в 1966 году становится студенткой Института культуры. С этого момента начинается ее долгий и тернистый путь к будущей всесоюзной славе. Впереди Алевтину ожидает череда нелегких испытаний. Она сумеет стать известной артисткой и завоевать любовь миллионов людей. Но женское счастье не улыбается талантливой красавице. После первого неудачного брака с руководителем джазового коллектива героиня сходится с журналистом-международником, от которого рожает ребенка. Однако и этот союз длится недолго. Мало кто из мужчин Толкачевой может смириться с ее головокружительной карьерой.
 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Она не могла иначе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 октября 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 октября 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 октября 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 октября 2013
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше