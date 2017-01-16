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Я знаю, кто ты 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я знаю, кто ты
Киноафиша Сериалы Я знаю, кто ты Сезоны Сезон 1

Sé quién eres 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я знаю, кто ты»

В 1 сезоне сериала «Я знаю, кто ты» на загородной трассе недалеко от крупного испанского города происходит серьезная авария. Профессор местного университета и известный в городе адвокат Хуан Элиас приходит в чувства в собственной машине, но совершенно не помнит, что с ним произошло и даже кто он такой. На место прибывают полицейские, которые устанавливают его личность и выясняют, что вместе с ним в машине была его юная племянница. Однако теперь от девушки нет и следа. Полицейские не верят истории с амнезией и начинают подозревать героя в подстроенном похищении. Чтобы оправдаться, ему придется вернуть память.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Я знаю, кто ты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Нулевой километр Kilómetro cero
Сезон 1 Серия 1
16 января 2017
Выборочная память Memoria selectiva
Сезон 1 Серия 2
23 января 2017
Убийство отца Matar al padre
Сезон 1 Серия 3
30 января 2017
Закон постоянства La ley de la permanencia
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2017
Комната 218 La habitación 218
Сезон 1 Серия 5
13 февраля 2017
Секреты прошлого Secretos del pasado
Сезон 1 Серия 6
20 февраля 2017
Точка невозврата Punto de no retorno
Сезон 1 Серия 7
27 февраля 2017
Отвлекающий маневр La pista falsa
Сезон 1 Серия 8
6 марта 2017
В тысячу раз лучше тебя Mil veces mejor que tú
Сезон 1 Серия 9
13 марта 2017
Мне нужна помощь Necesito ayuda
Сезон 1 Серия 10
20 марта 2017
Жизнь на одном дыхании La vida en un suspiro
Сезон 1 Серия 11
27 марта 2017
Обоснованное сомнение Duda razonable
Сезон 1 Серия 12
3 апреля 2017
Цена молчания El precio del silencio
Сезон 1 Серия 13
10 апреля 2017
Джульетта Julieta
Сезон 1 Серия 14
17 апреля 2017
Брошенная жена La esposa abandonada
Сезон 1 Серия 15
24 апреля 2017
Фактор вины El factor de la culpabilidad
Сезон 1 Серия 16
1 мая 2017
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