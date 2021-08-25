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Первый и последний 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Первый и последний
Киноафиша Сериалы Первый и последний Сезоны Сезон 1

İlk ve Son 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Первый и последний»

В 1 сезоне сериала «Первый и последний» эта история берет свое начало после фразы, которая обычно следует в финале сказок: «они жили долго и счастливо». Она развивается со дня знакомства будущих супругов и заканчивается кризисным периодом в их семейной жизни. Барыш и Дениз страстно любили друг друга, но быт и совместное проживание измотали их и довели до предела. Они принимают решение подать на развод. Люди, которые когда-то были готовы на все, чтобы быть вместе, задаются вопросом: что с ними произошло за эти десять лет? Кто оказал решающее влияние на развал крепкой семьи, состоящей из двух любящих друг друга людей?

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Первый и последний» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
2011–2021, Встреча и развод 2011-2021, Dating and Divorce
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2021
2012–2020, Любовь и ненависть 2012-2020, Love and Hate
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2021
2013–2019, Свадьба и похороны 2013-2019, Wedding and Funeral
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2021
2014–2018, Мечты и реальность 2014-2018, Dreams and Realities
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2021
2015–2017, Первый и Последний 2015-2017, First and Last
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2021
2016, Рождение 2016, Birth
Сезон 1 Серия 6
15 сентября 2021
2024, Барыш 2024, Barış
Сезон 1 Серия 7
22 сентября 2021
2025, Дэниз 2025, Deniz
Сезон 1 Серия 8
29 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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