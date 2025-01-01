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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Киноафиша
Сериалы
Первый и последний
Сезоны
Первый и последний, список сезонов
İlk ve Son
18+
Год выпуска
2021
Страна
Турция
Эпизод длится
60 минут
Стрим-сервис
BluTV
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Рейтинг сериала
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голосов
8.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Первый и последний»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
25 августа 2021 - 29 сентября 2021
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
24 октября 2024 - 28 ноября 2024
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