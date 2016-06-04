Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Городская рапсодия 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Городская рапсодия
Киноафиша Сериалы Городская рапсодия Сезоны Сезон 1

Городская рапсодия 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Городская рапсодия»

В 1-м сезоне сериала «Городская рапсодия» накануне важнейших соревнований лыжница Женя Сомова попадает в серьезную автомобильную аварию. Из клиники ее выписывают прикованной к инвалидному креслу. Супруг героини Вадим не хочет жить с калекой и уходит к другой, обманным путем заполучив почти всю собственность Жени: автомобиль, загородный дом и квартиру ее умерших родителей. Отчаявшаяся Женя хочет покончить с собой, но друзья помогают ей взять себя в руки. По рекомендации приятельницы она едет в частную клинику к знаменитому врачу Алексею Ракитину. Чтобы оплатить лечение, Женя сдает свою квартиру матери-одиночке.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Городская рапсодия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 июня 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 июня 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 июня 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 июня 2016
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше