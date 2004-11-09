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Прости, я люблю тебя 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Прости, я люблю тебя
Киноафиша Сериалы Прости, я люблю тебя Сезоны Сезон 1

Mianhada, saranghanda 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прости, я люблю тебя»

В 1 сезоне сериала «Прости, я люблю тебя» Чха Му-хек остался один в незнакомой стране. Австралийская семья, которая взяла парня на воспитание, отказалась от него. Теперь юноша спит в подъездах, как бездомное животное, и зарабатывает на пропитание мелким мошенничеством. Ввиду случайного стечения обстоятельств Чха Му-хек снова оказывается в родной Корее, где узнает, что его биологическая мать — известная личность. Она оставила его не из-за нехватки денег, а от нежелания заботиться о нем. Зато всю свою материнскую нежность женщина отдала второму сыну — избалованному мажору. Душу Му-хека разъедают боль и обида.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Прости, я люблю тебя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2004
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2004
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2004
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2004
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2004
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 ноября 2004
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 ноября 2004
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 декабря 2004
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 декабря 2004
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2004
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 декабря 2004
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
14 декабря 2004
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
20 декабря 2004
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
21 декабря 2004
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
27 декабря 2004
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 декабря 2004
График выхода всех сериалов
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